مياه لبنان الجنوبي افتتحت مشروع طاقة شمسية لتشغيل بئر مياه بلدة اركي

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أنه "تم افتتاح مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل بئر المياه في بلدة اركي، والذي أنجز بمبادرة كريمة من أحد الخيرين من أبناء البلدة".



ورعى حفل الافتتاح رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي والمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر وعدد من الشخصيات الحزبية والبلدية والأهالي.