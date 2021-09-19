الدولار يواصل تراجعه في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضاً إضافياً، مساء اليوم الأحد، حيث بلغ 14200 ليرة للبيع و14250 ليرة للشراء.



وكان سعر صرف الدولار سجّل في ساعات المساء الأولى 14600 ليرة للبيع و14650 ليرة للشراء.