إقتصاد

الدولار يواصل تراجعه في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم

Lebanon 24
19-09-2021 | 13:53
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضاً إضافياً، مساء اليوم الأحد، حيث بلغ 14200 ليرة للبيع و14250 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار سجّل في ساعات المساء الأولى 14600 ليرة للبيع و14650 ليرة للشراء.
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