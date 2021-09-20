خاص

سعر الدولار.. هل سينخفض اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-09-2021 | 02:45
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من المتوقع أن تشكل جلسة الثقة للحكومة، اليوم، ارتياحاً كبيراً على مختلف الأصعدة لا سيما أن الأنظار تتجه إلى تفعيل عمل الحكومة بسرعة من أجل التعافي.

ويتوقع العديد من الخبراء أن ينخفض يشهد سعر الدولار انخفاضاً اضافياً في السوق الموازية خلال الجلسة وبعدها، ويعود سبب ذلك إلى الأجواء الإيجابية السياسية التي تُرافق الحكومة، والتي يعوّل الخبراء الاقتصاديون على أهمية استمراريتها.

وفعلياً، فإنّ ما يقوله الخبراء والمراقبون يتقاطع مع كلام سياسي على هذا الصعيد، وهو ما كان ألمح إليه النائب هاني قبيسي، يوم أمس، عبر قناة "الجديد"، إذ توقع أن يتراجع الدولار بعد منح الثقة للحكومة.

يُشار إلى أنّ يتم التداول صباح اليوم الإثنين بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 14500 - 14550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

خاص

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