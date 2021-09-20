سعر الدولار.. هل سينخفض اليوم؟

من المتوقع أن تشكل جلسة الثقة للحكومة، اليوم، ارتياحاً كبيراً على مختلف الأصعدة لا سيما أن الأنظار تتجه إلى تفعيل عمل الحكومة بسرعة من أجل التعافي.



ويتوقع العديد من الخبراء أن ينخفض يشهد سعر الدولار انخفاضاً اضافياً في السوق الموازية خلال الجلسة وبعدها، ويعود سبب ذلك إلى الأجواء الإيجابية السياسية التي تُرافق الحكومة، والتي يعوّل الخبراء الاقتصاديون على أهمية استمراريتها. ويتوقع العديد من الخبراء أن ينخفض يشهد سعر الدولار انخفاضاً اضافياً في السوق الموازية خلال الجلسة وبعدها، ويعود سبب ذلك إلى الأجواء الإيجابية السياسية التي تُرافق الحكومة، والتي يعوّل الخبراء الاقتصاديون على أهمية استمراريتها.



وفعلياً، فإنّ ما يقوله الخبراء والمراقبون يتقاطع مع كلام سياسي على هذا الصعيد، وهو ما كان ألمح إليه النائب هاني قبيسي، يوم أمس، عبر قناة "الجديد"، إذ توقع أن يتراجع الدولار بعد منح الثقة للحكومة.