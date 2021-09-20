إقتصاد

مع استمرار جلسة الثقة.. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
20-09-2021 | 07:08
A-
A+
Doc-P-865871-637677438041618133.jpg
Doc-P-865871-637677438041618133.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع استمرار جلسة منح الثقة للحكومة في قصر اليونيسكو، سجل سعر الدولار تراجعاً طفيفاً في السوق الموازية، إذ تراوح بين 14400 و 14500 ليرة لبنانية.

وكان الدولار قد سجل صباحاً تسعيرة تراوحت بين 14500 و 14550 ليرة لبنانية.

مواضيع ذات صلة
أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للـmtv: التسعير بالدولار والدفع بالليرة هو الحلّ الوحيد في السوبرماركت والمؤسسات السياحيّة ستستمرّ في التسعير بالليرة اللبنانية
lebanon 24
20/09/2021 16:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. الدولار "بيرجع" 1500 ليرة في هذه الحالة
lebanon 24
20/09/2021 16:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عجاقة: حصة لبنان من صندوق النقد ستضغط باتجاه عدم ارتفاع الدولار
lebanon 24
20/09/2021 16:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا مسار سعر الدولار خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
20/09/2021 16:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الدولار

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:00 | 2021-09-20
07:00 | 2021-09-20
05:00 | 2021-09-20
03:00 | 2021-09-20
02:45 | 2021-09-20
02:03 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website