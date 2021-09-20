مع استمرار جلسة الثقة.. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية

مع استمرار جلسة منح الثقة للحكومة في قصر اليونيسكو، سجل سعر الدولار تراجعاً طفيفاً في السوق الموازية، إذ تراوح بين 14400 و 14500 ليرة لبنانية.



وكان الدولار قد سجل صباحاً تسعيرة تراوحت بين 14500 و 14550 ليرة لبنانية.



وكان الدولار قد سجل صباحاً تسعيرة تراوحت بين 14500 و 14550 ليرة لبنانية.