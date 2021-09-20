بيان لمصرف لبنان عن حجم التداول على "Sayrafa"... هذا ما جاء فيه

أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم مليون وخمسين ألف دولار أميركي بمعدل 13200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف أن "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".