دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، وبلغ 14575 - 14625 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح عصرا، ما بين 14400 - 14500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.