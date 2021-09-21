خلال العام الجاري.. أمازون تخلق 1500 وظيفة في هذه الدولة

أعلنت شركة أمازون، الاثنين، أنها تخطط لخلق 1500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الإمارات العربية المتحدة هذا العام مع توسيع وجودها في البلاد.وقالت أمازون في بيان، إن الوظائف الجديدة تصب في هدف توسيع مرافق التسليم والتخزين.وأضافت "سنفتتح أربعة مراكز توصيل جديدة، مما يعزز قدراتنا في تسريع عمليات التسليم والوصول إلى المزيد من العملاء"، مشيرة إلى أن "التوسع يخلق أيضا وظائف إضافية من خلال البائعين وشركاء التوصيل".وكانت أمازون، قد قالت في وقت سابق من هذا العام، إن وحدة الخدمات السحابية في الشركة، ستطلق ثلاثة مراكز بيانات في النصف الأول من عام 2022 في الإمارات، ثاني منطقة للبنية التحتية في الشرق الأوسط.