"غازبروم" ترفع إمدادات الغاز إلى تركيا 150%!

قالت شركة "غازبروم" الروسية، أمس الاثنين، إنها سلمت 20.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا في الفترة من 1 كانون الثاني إلى 19 أيلول 2021، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة.

وذكرت الشركة في بيانها: "من 1 كانون الثاني إلى 19 أيلول 2021، سلمت غازبروم 20.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا، وهذا حجم قياسي تاريخي لهذه الفترة ويزيد بنسبة 153% (12.3 مليار متر مكعب) عن عام 2020 (8 مليارات متر مكعب)".