إقتصاد

وزير الصناعة يتحدّث عن "استيراد الدولار".. هذا ما قاله

Lebanon 24
21-09-2021 | 03:08
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شدد وزير الصناعة جورج بوشكيان على أن "الهدف الذي نصبو إليه هو تشجيع صناعات قائمة وأخرى جديدة قادرة على تأمين استيراد الدولار والعملات الصعبة، وتوقف تصدير الدولار".

ودعا خلال اجتماعه مع أصحاب ومديري مصانع الاسمنت بيار ضومط عن "الترابة الوطنية" وجيمي بو هارون عن "هولسيم" وفؤاد جعفر عن "سبلين"، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، الى "التركيز على الإنتاج النظيف والتزام المعايير البيئية والسلامة العامة والمسؤولية المجتمعية".

وأكد بوشكيان سعيه إلى "التعاون مع وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة والأشغال العامة والنقل والإدارات المعنية من أجل إعادة فتح وتشغيل مقالع ومصانع الترابة التي تؤمن فرص العمل لالف وخمسمئة عائلة فضلا عن مساهمتها في الأعمار".

وأوضح "اننا نتطلع إلى تصدير هذا المنتج إلى الدول المجاورة للمشاركة في ورش البناء والأعمار فيها".
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