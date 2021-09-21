إقتصاد

بالارقام.. هكذا ارتفعت اسعار الاستهلاك في شهر آب!

Lebanon 24
21-09-2021 | 05:42
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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2021، سجل ارتفاعا وقدره 10,25 % بالنسبة لشهر تموز 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:


- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,17 %


- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 9,67 %


- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 12,21 %


- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 11,78 %


- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,85 %


- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 12,84 %

وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2021 سجل ارتفاعا وقدره 137,75 % بالنسبة لشهر آب 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة 99,85 % .


ولمزيد من التفاصيل دعت ادارة الاحصاء المركزي الى الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.
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