بالارقام.. هكذا ارتفعت اسعار الاستهلاك في شهر آب!

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2021، سجل ارتفاعا وقدره 10,25 % بالنسبة لشهر تموز 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,17 %- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 9,67 %- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 12,21 %- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 11,78 %- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,85 %- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 12,84 %وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2021 سجل ارتفاعا وقدره 137,75 % بالنسبة لشهر آب 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة 99,85 % .ولمزيد من التفاصيل دعت ادارة الاحصاء المركزي الى الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.