إقتصاد

وزير الطاقة القطري: ارتفاع أسعار الغاز ليس أزمة ويعكس نقصاً في الاستثمار

Lebanon 24
21-09-2021 | 16:00
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قال وزير الطاقة القطري يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن أسعار الغاز المرتفعة حالياً تعكس نقصا في الاستثمار، إلى جانب نقص الإمدادات، لكنه أضاف أنه لا يعتبر الوضع أزمة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال سعد الكعبي على هامش مؤتمر للقطاع في دبي "هناك طلب كبير من جميع عملائنا، وللأسف ليست بإمكاننا تلبية احتياجات الجميع. للأسف، من وجهة نظري، هذا يرجع إلى عدم استثمار السوق بشكل كاف في القطاع".

وبسؤاله عما إذا كان يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، قال "نأمل ألا يحدث ذلك. لا نريد هذه الأسعار المرتفعة، ولا نعتقد أنها مفيدة للمستهلكين. لا نريد دولارين ولا نريد 20 دولارا.. نريد أن يكون لدينا سعر معقول ومستدام".
 
 
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