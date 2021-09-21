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إقتصاد
بلوق: لالتزام تخفيض الأسعار بعد تدني سعر صرف الدولار
Lebanon 24
21-09-2021
|
06:33
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جال رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، برفقة مراقبتي مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد رنا أيوب ورهام الحاج سليمان، بمواكبة دورية من الشرطة البلدية بإمرة المفوض حمزة الجمال، في التعاونيات الاستهلاكية والسوبرماركت والمحال الكبرى لبيع المواد الغذائية والتموينية، وتم التأكد من الفواتير ونسبة الأرباح.
وأكد بلوق أنه "من الضروري التزام التعاونيات والسوبرماركت والمحلات التجارية كافة نسبة ربح معقولة، ومراعاة أوضاع الناس في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية، فمن غير المقبول أن نشهد رفع أسعار للسلع والمواد التموينية والاستهلاكية عندما وصل سعر صرف الدولار إلى مشارف 24 ألف ليرة، وبالمقابل عندما تدنى سعر الصرف إلى ما دون 15 ألفا لم نلحظ أي تخفيض يذكر للأسعار".
وأضاف: "قمنا بجولتنا هذه برفقة مراقبي وزارة الاقتصاد، واكتفينا بتوجيه إنذارات وملاحظات، على أن يتم خلال الجولة المقبلة، تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين الذين لا يلتزمون الهامش المحدد للربح وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
المصدر:
الوكالة الوطنية
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