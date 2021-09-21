إقتصاد

سعر البيتكوين يتراجع.. إليكم قيمته

Lebanon 24
21-09-2021 | 06:40
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استمر تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين في تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى أقل مستوى له منذ آب الماضي بعد موجة البيع العالمية للأصول الأعلى مخاطرة مما أدى إلى تراجع القيمة الإجمالية لسوق العملة الرقمية المشفرة إلى أقل من تريليوني دولار.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع سعر أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 7.6 % إلى 40237 دولار للوحدة الواحدة، قبل أن تسترد بعض خسائرها. وتراجع سعر ثاني أكبر عملة رقمية وهي إيثار إلى أقل من 3000 دولار للوحدة الواحدة. وتراجعت العملات الأخرى الأقل قيمة مثل كاردانو وسولانا وبولكادوت  ودوجكوين بحسب موقع كوين جيكو لمتابعة أداء العملات الرقمية المشفرة.
ويأتي تراجع العملات الرقمية في ظل المخاوف من حدوث أزمة سيولة في أسواق المال نتيجة أزمة ديون شركة العقارات الصينية إيفرغراند جروب وهي أكبر مطور عقاري مدين في العالم حالياً.
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