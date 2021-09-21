إقتصاد

نتيجة تحسن الإيرادات.. الأردن تسجل انخفاضاً في العجز المالي

Lebanon 24
21-09-2021 | 07:55
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انخفض العجز المالي للمملكة الأردنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 729 مليون دينار (1.04 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع الى نحو 522 مليون دينار، جراء التحسن في الايرادات العامة.
وقالت وزارة المالية الأردنية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن العجز انخفض بفعل ارتفاع الايرادات العامة 1.207 مليار دينار، حيث زادت الإيرادات المحلية بمقدار 770 مليون دينار، والمنح الخارجية 437 مليون دينار.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى المعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي.
 وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع النفقات العامة بمقدار 478 مليون دينار.
وبحسب البيان، انخفض رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر يوليو (تموز)، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية حزيران من العام الحالي بحوالي 119 مليون دينار، ليصل إلى حوالي 27194 مليون دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز الماضي.
 وبينت أن هذا الانخفاض جاء نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام وتنويع مصادر التمويل المتاح.
ووفقاً للوكالة، قامت الحكومة الأردنية بتسديد سندات خزينة خلال شهر تموز الماضي بمبلغ تجاوز الاقتراض، حيث بلغ صافي الاصدارات المحلية حوالي 338 مليون دينار.
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