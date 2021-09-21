إقتصاد

الدولار فوق الـ15 ليرة من جديد.. هذا ما سجله سعر الصرف في السوق الموازية عصراً

Lebanon 24
21-09-2021 | 09:14
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر الثلاثاء، 15275 ليرة للبيع و15325 ليرة للشراء.

بينما كان يتم التداول صباح الثلاثاء بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 14500 - 14600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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