الدولار فوق الـ15 ليرة من جديد.. هذا ما سجله سعر الصرف في السوق الموازية عصراً

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر الثلاثاء، 15275 ليرة للبيع و15325 ليرة للشراء.بينما كان يتم التداول صباح الثلاثاء بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 14500 - 14600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.