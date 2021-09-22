28
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
هل تهدّئ قرارات الفيدرالي اليوم اضطرابات الأسواق؟
Lebanon 24
22-09-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد اضطراب الأسواق في اليومين الأخيرين، سيكون التحدي الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي هو أن يبدو مطمئنًا، مع الاعتراف بأنه يستعد لاتخاذ أولى خطواته الرئيسية بعيدًا عن السياسات التيسيرية التي وضعها لمكافحة الوباء.
سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان السياسة النقدية جنبًا إلى جنب مع التوقعات الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة التي يعلن عنها كل ثلاثة أشهر، في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشير البنك المركزي الأميركي إلى أنه يستعد للإعلان عن أنه سيبدأ في تقليص مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي تبلغ 120 مليار دولار.
يُنتظر أن يشير مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام، مع التدقيق أيضًا في التوقعات التي قد تكشف عن ضغوط داخلية متزايدة لرفع أسعار الفائدة في عام 2022.
ومن المؤكد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستحافظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر بعد اجتماع الفيدرالي، وستواصل شراء السندات بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريًا.
بدأ سبعة من 18 مسؤولًا في يونيو التلميح لرفع الفائدة في عام 2022، على الرغم من أن التقدير المتوسط شهد تعليق المعدلات حتى عام 2023.
مع احتمالية ارتفاع توقعات التضخم في الاجتماع الحالي، يمكن أن ينضم المزيد من صانعي السياسة إلى معسكر رفع الفائدة في 2022.
قال روبرتو بيرلي، الشريك في Cornerstone Macro LLC والخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي لـ"بلومبرغ": "لقد تم إرسال رسالة خفض برنامج شراء السندات بشكل جيد، لذلك لن يفاجأ الناس".
من ناحية أخرى، سيتم تحليل توصيف رئيس الفيدرالي، الذي تنتهي فترة رئاسته البالغة أربع سنوات في فبراير، للاقتصاد من قبل البيت الأبيض. وتتوقع الغالبية العظمى من الاقتصاديين أن الرئيس جو بايدن سيبقيه على رأس المركزي الأميركي، على الرغم من أن بعض التقدميين يرغبون في أن يختار البيت الأبيض شخصًا آخر. وقرار بايدن متوقع هذا الخريف.
ومن المحتمل أن يكون اضطراب السوق هذا الأسبوع الناجم عن المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين، متأخراً للغاية للتأثير على النبرة التي سيخرج بها اجتماع الفيدرالي، على الرغم من أن التقليص التدريجي لبرنامج شراء الأصول سيكون مشروطاً بالاقتصاد.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
في حياة مواليد 4 أبراج ربح مفاجئ سيُحدث انقلاباً كبيراً.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
في حياة مواليد 4 أبراج ربح مفاجئ سيُحدث انقلاباً كبيراً.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-09-22
22/09/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة مُريبة أمام محطات المحروقات.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
حركة مُريبة أمام محطات المحروقات.. هذا ما يحصل
14:07 | 2021-09-21
21/09/2021 02:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
04:33 | 2021-09-22
22/09/2021 04:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه... هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم
Lebanon 24
بعد ارتفاعه... هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم
14:00 | 2021-09-21
21/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين على سعر 14 الف ليرة.. "الله يعين اللبناني"!
Lebanon 24
البنزين على سعر 14 الف ليرة.. "الله يعين اللبناني"!
03:46 | 2021-09-22
22/09/2021 03:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2021-09-22
الصين لن تبني مشاريع طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج
11:29 | 2021-09-22
بيان لمصرف لبنان عن حجم التداول على منصة "Sayrafa"... هذا ما جاء فيه
10:00 | 2021-09-22
ثروات البريطانيين زادت بـ1.2 تريليون دولار
09:45 | 2021-09-22
الدولار على عتبة الـ16 الف ليرة.. إرتفاع ملحوظ في تسعيرة السوق الموازية عصراً
05:00 | 2021-09-22
"هدايا" و"وعود كاذبة"... "إيفرغراند تلاعبت" بأموال المستثمرين
03:46 | 2021-09-22
البنزين على سعر 14 الف ليرة.. "الله يعين اللبناني"!
فيديو
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
11:14 | 2021-09-22
22/09/2021 20:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
22/09/2021 20:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
22/09/2021 20:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact