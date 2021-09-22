إقتصاد

الصين لن تبني مشاريع طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج

Lebanon 24
22-09-2021 | 12:00
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أكَّد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنَّ بلاده لن تبنيَ مشاريع طاقة جديدة تعمل بالفحم خارج الصين، مشدِّداً على أنَّ بكين ستعمل على بلوغ انبعاثات الكربون ذروتها قبل عام 2030، وتحقيق حيادية الكربون قبل عام 2060.

قال شي، إنَّ الصين ستعمل على دعم الدول النامية لتطوير مشروعات الطاقة الخضراء والمنخفضة الكربون، وذلك خلال كلمةمصوَّرة بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أوردتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، إذ أكَّد فيها تعهدات بلاده لمكافحة تغيّر المناخ.

ولم يقدِّم الرئيس الصيني تفاصيل بشأن تلك الخطة، لكن هذه الخطوة قد تقيِّد بشكل كبير تمويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم في الدول النامية.

يأتي إعلان شي بعد تحرُّكات مماثلة من كوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق العام الحالي.

خلال كلمته، قال الرئيس الصيني، إنَّ بلاده تسعى إلى تزويد العالم بملياري جرعة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" قبل نهاية العام الحالي 2021.

وأعلن شي، أنَّ الصين ستتبرَّع بـ100 مليون جرعة إضافية من اللقاح للدول النامية.

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أنَّ إنتاج الصين من النفط الخام ارتفع 2.3% على أساس سنوي إلى 17.03 مليون طن في أغسطس.

وبحسب الهيئة الوطنية للإحصاء؛ بلغ إنتاج البلاد من النفط الخام في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 133.22 مليون طن، بزيادة قدرها 2.4% عن العام السابق.

وباعتبارها واحدة من أكبر المشترين للنفط في العالم؛ استوردت الصين 44.53 مليون طن من النفط الخام في أغسطس بانخفاض 6.2% في العام على أساس سنوي، كما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 5.7% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أغسطس إلى 346.36 مليون طن، بحسب بيانات الهيئة.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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