الدولار على عتبة الـ16 الف ليرة.. إرتفاع ملحوظ في تسعيرة السوق الموازية عصراً

يتم التداول في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 15850 و15900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وذلك عصر اليوم الاربعاء.

فيما كان يتم التداول صباح الاربعاء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 15130 - 15180 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.