الدولار في السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 15950 و 16100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل عصرًا ما بين 16100 و16200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.