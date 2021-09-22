إقتصاد

الدولار في السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟

Lebanon 24
22-09-2021 | 13:24
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 15950 و 16100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل عصرًا ما بين 16100 و16200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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