إقتصاد

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض تقديراته للنمو للعام 2021

Lebanon 24
23-09-2021 | 03:00
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توقع البنك المركزي الأميركي الذي أبقى معدلات الفائدة بدون تغيير الأربعاء، تضخما أعلى من المتوقع هذا العام، ولاحظ أن المتحورة دلتا تبطئ الانتعاش الاقتصادي، وخفض توقعاته للنمو للعام 2021.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي في بيان عقب اجتماع لجنته النقدية إلى أنه قد يكون مستعدا "قريبا" لتقليص مساعداته للاقتصاد.

في الوقت الراهن، يتوقع أن يتسارع التضخم إلى 4.2 في المئة هذا العام مقابل 3.4 في المئة المقدرة في يونيو، قبل أن يتباطأ إلى 2.2 في المئة عام 2022 وأن يبقى من دون تغيير عام 2023.

في موازاة ذلك، خفض الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للعام 2021 إلى 5.9 في المئة بعدما كانت 7 في المئة في يونيو.

وفي ما يتعلق بالعام المقبل، رفع تقديراته للنمو في الولايات المتحدة ليصل إلى 3.8 في المئة.

وعلى صعيد التوظيف، قدر معدل البطالة في الوقت الراهن بـ 4.8 في المئة للعام 2021. لكن من المفترض أن ينخفض إلى 3.8 في المئة العام المقبل ويعود إلى مستوى ما قبل الوباء في العام التالي.
 
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