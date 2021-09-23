الدولار يتخطى الـ16 الف ليرة.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس 16200 ليرة للبيع و 16300 ليرة للشراء.

امس ما بين 15950 و16100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان الدولار قد أقفل