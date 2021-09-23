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إقتصاد
الدولار يتخطى الـ16 الف ليرة.. هذا ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
23-09-2021
|
02:20
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس 16200 ليرة للبيع و 16300 ليرة للشراء.
وكان الدولار قد أقفل
امس ما بين 15950 و16100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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