إقتصاد

الدولار يتخطى الـ16 الف ليرة.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
23-09-2021 | 02:20
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس 16200 ليرة للبيع و 16300 ليرة للشراء.
 
وكان الدولار قد أقفل امس ما بين 15950 و16100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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