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إقتصاد
إيلون ماسك يغرّد من جديد.. وهذه العملة المشفرة ترتفع 12%
Lebanon 24
23-09-2021
|
03:28
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قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أمس الأربعاء، إن رسوم عملة دودج كوين المشفرة يجب أن تنخفض حتى تصبح العملة مستخدمة على نطاق واسع في مشتريات الأفراد.
وتأتي تعليقات ماسك، التي كتبها في تغريدة، في إشارة واضحة إلى خطط دور السينما AMC Entertainment لقبول العملة المشفرة كوسيلة دفع.
في شهر مايو، قال ماسك إنه كان يعمل مع مطوري دودج كوين من أجل "تحسين كفاءة معاملات النظام".
وتجاوب بيلي ماركوس، أحد مؤسسي دودج كوين الذي لم يعد يعمل في المشروع، مع تغريدة ماسك بإبداء اتفاقه، ودعا المطورين إلى إصدار تحديث للبرنامج.
وارتفع سعر دودج كوين، التي تم إنشاؤها في الأساس للسخرية من العملات المشفرة، بقوة بعدما أشار إليها إيلون ماسك في العديد من المناسبات خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة ارتفاعها أكثر من 90 ضعفاً.
فيما صعدت دودج كوين بنحو 11.8% خلال آخر 24 ساعة إلى 0.2232 دولار.
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