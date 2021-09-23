الحماية الفكرية... محط عناية في الصين

أعلنت الصين عن خططٍ لتحسين حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك زيادة التعويضات عن الخسائر الناتجة عن الانتهاكات، لتعالج بذلك مجالاً واسعة كثيراً ما تعارض مع الولايات المتحدة.ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أمس الأربعاء نقلاً عن الحزب الشيوعي الحاكم ومجلس الدولة، مجلس الوزراء في الدولة الآسيوية، أن المبادئ التوجيهية ستُسرِّع أيضاً من التشريعات التي تغطي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجينات.وستسعى الخطط - التي ترقى إلى مستوى الخطوط العريضة للسياسات والقوانين التي سيتم توضيحها لاحقاً من قبل الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية - إلى الدفع لإجراء مفاوضات بشأن القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية مع الدول الأخرى.تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بالعمل مع حلفائها لمواجهة بكين في مجموعة من القضايا بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، رغم قلة التفاصيل الموضوعة.وكثيراً ما تتهم واشنطن بكين بالقرصنة للحصول على الملكية الفكرية من مجالات تشمل الصناعة وأبحاث التكنولوجيا الفائقة والتعليم العالي، رغم أن الصين ترد بالقول إنها ضحية لمثل هذا النشاط.في يناير، دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المسؤولين إلى تكثيف حماية حقوق الملكية الفكرية، قائلاً إن القضية جزءاً من "الاستراتيجية الوطنية".وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" في ذلك الوقت، نقلاً عن مقال بقلم "شي"، أن حماية الملكية الفكرية كانت عاملاً أساسياً لانفتاح الصين والأمن القومي وتطوير الجودة.