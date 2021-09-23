إقتصاد

ديون شركات الطيران العالمية تصعد إلى 340 مليار دولار

Lebanon 24
23-09-2021 | 14:00
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قدَّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الديون التي تراكمت على شركات الطيران العالمية جراء تداعيات تفشي جائحة كورونا بنحو 340 مليار دولار، ارتفاعاً من 276 مليار في العام الماضي، فيما توقعت أن تخسر الشركات 47 مليار دولار العام الحالي 2021.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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