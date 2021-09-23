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إقتصاد
بعد ارتفاعه صباحا... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
23-09-2021
|
09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 16000 - 16050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية افتتح على ارتفاع صباحا، وتراوحت تسعيرته ما بين 16200 - 16300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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