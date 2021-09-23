بعد ارتفاعه صباحا... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 16000 - 16050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية افتتح على ارتفاع صباحا، وتراوحت تسعيرته ما بين 16200 - 16300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.