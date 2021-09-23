الدولار ينخفض مساء...هذا ما سجله

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين16100 و16200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 16350 و16450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.