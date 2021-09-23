بعيداً عن لبنان.. دولة عظمى تشهدُ أزمة بنزين ومازوت!





وأبلغت الشركة الحكومة أن قدرتها على نقل الوقود من المصافي إلى مواقعها تتأثّر بنقص سائقي الشاحنات، ما تسبّب أيضًا في تأخيرات بصناعة المواد الغذائية في بريطانيا، حسبما أفادت شبكة "BBC" البريطانية.



وأعلنت الشركة، اليوم الخميس، فرض قيود على شحنات البنزين والديزل (المازوت) إلى شبكتها من محطات الوقود في بريطانيا، لضمان استمرار التوريد في مواجهة نقص السائقين. أعلنت شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية للمشتقات النفطية، اليوم الخميس، عن إغلاق بعض محطات الوقود في بريطانيا، بسبب نقص البنزين والديزل، وسط أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.وأبلغت الشركة الحكومة أن قدرتها على نقل الوقود من المصافي إلى مواقعها تتأثّر بنقص سائقي الشاحنات، ما تسبّب أيضًا في تأخيرات بصناعة المواد الغذائية في بريطانيا، حسبما أفادت شبكة "BBC" البريطانية.وأعلنت الشركة، اليوم الخميس، فرض قيود على شحنات البنزين والديزل (المازوت) إلى شبكتها من محطات الوقود في بريطانيا، لضمان استمرار التوريد في مواجهة نقص السائقين.

يذكر أن شبكة "سكاي نيوز" البريطانية نشرت، اليوم الخميس، مقالا مطولا أكدت من خلاله أن بريطانيا تشهد حاليًا أزمة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز في السوق المحلي، مؤكدة أن الأزمة توشك أن تضرب غالبية الأسر، بعد أن هددت صغار المورّدين المحليين.



وفي الأسابيع الأخيرة، توقفت نحو أربع شركات عن نشاطها، بما فيها شركة "بيبولز إنيرجي"، والتي تزود الغاز والكهرباء لنحو 350 ألف و1000 مؤسسة تجارية، وشركة يوتلتي بوينت التي لديها نحو 220 ألف عميل.