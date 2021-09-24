إقتصاد

خبير مالي يكشف مصير الدولار في السوق الموازية.. هل سينخفض؟

Lebanon 24
24-09-2021 | 02:41
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رأى الخبير المالي والاقتصادي ايلي يشوعي أن السوق الموازية (السوق السوداء) متروكة لمصيرها وبضعة ملايين دولارات من شأنها إحداث تقلبات صعوداً أم هبوطاً.
وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، توقع يشوعي استمرار تذبذب سعر الصرف في ظل عدم توفر الدولار ومع انعدام الثقة، وأضاف: "هناك 3 عوامل تتحكم بسعر صرف الدولار في السوق الموازية: اقتصادي، نفسي ومضاربة". 
وتابع: "المضاربة تتقدّم، وقد بات المضاربون أقوى من المصرف المركزي".
وفي سياق حديثه، تحدث يشوعي عن خسارات مباشرة في القطاعين العام والخاص تقدّر بـ 170 مليار دولار، معتبراً أنّ "كل الوعود عن إصلاحات ومساعدات وإعادة هيكلة المصارف لا يعدو الكلام الفارغ ولا يعوّض ولو بجزء بسيط الخسائر الهائلة ما ينعكس سلباً على توفّر الدولار".
 
 
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