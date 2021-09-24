خبير مالي يكشف مصير الدولار في السوق الموازية.. هل سينخفض؟

رأى الخبير المالي والاقتصادي ايلي يشوعي أن السوق الموازية (السوق السوداء) متروكة لمصيرها وبضعة ملايين دولارات من شأنها إحداث تقلبات صعوداً أم هبوطاً.

وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، توقع يشوعي استمرار تذبذب سعر الصرف في ظل عدم توفر الدولار ومع انعدام الثقة، وأضاف: "هناك 3 عوامل تتحكم بسعر صرف الدولار في السوق الموازية: اقتصادي، نفسي ومضاربة".

وتابع: "المضاربة تتقدّم، وقد بات المضاربون أقوى من المصرف المركزي".