27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
رئيس أرامكو: الاقتصاد السعودي أكثر ملاءة وقدرة على تجاوز تأثيرات الجائحة
Lebanon 24
24-09-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استعرضت شركة أرامكو السعودية البرامج والمبادرات التي تُسهم في دفع عجلة التنوّع الاقتصادي، وتوطين سلسلة الإمداد الصناعية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي ظل رؤية الوطن الطموحة للإسهام في رفد الاقتصاد الوطني.
وأفاد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، بأن "اليوم الوطني هذا العام يأتي والمملكة تشهد تغيّرات في شتّى المجالات، وتعتز أرامكو السعودية وتفخر بأنها محرّكٌ رئيس ودعامة راسخة لتمكين هذا التغيير والتطوّر، وسندٌ أساس لتحقيق الاستدامة والنماء"، مشيراً إلى أن آخر تلك البرامج هو برنامج "نماءات أرامكو" للاستثمارات الصناعية، حيث وقعت الشركة 22 مذكرة تفاهم جديدة بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك تركز على خلق القيمة في أربعة مجالات رئيسة: الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة.
ولفت الناصر إلى أنه من المتوقع أن يخلق برنامج "نماءات أرامكو" قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهو يستكمل الدور الذي يؤديه برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة "اكتفاء"، سعياً لتوطين المحتوى المحلي وتسريع النمو الصناعي في المملكة. وقال: "استطعنا من خلاله توفير 57% من احتياجاتنا من موردين من داخل السوق السعودية بقدرات تنافسية عالمية".
وأشار إلى أنه من واقع الثقة التي عزّزتها المملكة لدى المستثمرين، تحققت العديد من النتائج التي انعكست في مزيد من الشراكات الدولية المهمة، ومع بوادر التعافي الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أثبت الاقتصاد السعودي أنه أكثر ملاءة وقدرة على تجاوز تأثيرات الجائحة بكل كفاءة واقتدار، مؤكداً مواصلة أرامكو السعودية تميّزها التشغيلي وتأكيد قوة مركزها المالي، حيث سجّلت خلال الربع الثاني من عام 2021 زيادة في أرباحها بنسبة 288% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وعكس ذلك مرونة وقدرة الشركة على التكيّف رغم التحدّيات التي فرضتها متغيّرات كوفيد-19.
إدراج أرامكو وتعزيز السوق
وأشار الناصر إلى أنه "تحقيقًا لمزيد من القيمة لوطننا واقتصاده الكلّي، أسهم إدراج أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية في تقدّم ترتيب السوق المحلية من المرتبة الثالثة والعشرين إلى المرتبة التاسعة، لتصبح من أكبر عشرة أسواق مالية في العالم"، لافتاً إلى تحقيق أرامكو السعودية لإنجاز عالمي بتقدمها الاستثنائي 63 مركزًا في مؤشر العلامات التجارية المستقبلية لعام 2021، لتحتل المركز 28 مقارنة بالمركز 91 في عام 2020.
وأكد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أن المملكة حازت على المرتبة الثانية عالميًا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، ويمثّل هذا التقدم الريادة الرقمية المستمرة للمملكة. و"مع تنامي وتيرة التحوّل نحو الحلول الرقمية، وقعنا عقد شراكة مع شركة غوغل لتقديم الخدمات السحابية (غوغل كلاود) ذات الأداء والسرعة العاليين لعملاء المؤسسات في المملكة، ولمساعدة الشركات والمنظمات في جميع أنحاء المملكة على تعظيم وجودها السوقي، وتوفير منتجات وخدمات رقمية أسرع وأكثر موثوقية".
دور أرامكو
نوه الناصر إلى أن دور أرامكو السعودية الوطني، "لا ينصب على جهودها في مجال البُنى التحتية والتنمية الصناعية فحسب، بل يشمل تمكين المجتمعات المحلية وأفرادها لإيجاد مزيد من الفرص ليرسموا ملامح مستقبلهم الاقتصادي بأنفسهم، من خلال ترجمة هذه المفاهيم إلى مبادرات أطلقناها لدعم قطاع الصناعات الصغيرة في المملكة، وتفعيل القدرات لإحداث فرق إيجابي وملموس في حياة الناس عبر مشاريع المواطنة والأنشطة التطوعية".
وأوضح أنه "في كل عام، نحتفي بثمرة مشروع جديد ينشأ من أفكار المجتمع ويحظى بدعم أرامكو السعودية ورعايتها كما في مشروع مصنع الورد الطائفي "روزيار"، وهو امتداد لمشاريع تنفذها الشركة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الخيرية المحلية، مثل مبادرة تمكين المرأة وتدريبها على مهارات الخياطة، وتقديم الدعم للصيادين، وإنتاج العسل، وإنشاء مركز أبحاث وطني لزراعة البن الذي بدأ كمبادرة في منطقة واحدة لتتوسع وتضم اليوم سبع مناطق أخرى في أنحاء المملكة، جرى من خلالها تدريب المزارعين على أحدث وسائل الزراعة المستدامة".
واختتم رئيس أرامكو السعودية حديثه بالتأكيد "على مضي المملكة في طريق الرؤية والازدهار على ذات النهج من التطور والنمو الوطني".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
Lebanon 24
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
11:14 | 2021-09-23
23/09/2021 11:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف في المستشفى... وإعلامي لبناني ينشر صورتها!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف في المستشفى... وإعلامي لبناني ينشر صورتها!
09:03 | 2021-09-23
23/09/2021 09:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"دخلنا في المحظور".. بيان هامٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
Lebanon 24
"دخلنا في المحظور".. بيان هامٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
07:27 | 2021-09-23
23/09/2021 07:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 4 أبراج لا يحبّون تفوق أي شخص عليهم.. هل أنت منهم؟
Lebanon 24
مواليد 4 أبراج لا يحبّون تفوق أي شخص عليهم.. هل أنت منهم؟
11:00 | 2021-09-23
23/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور لافت في أزمة المحروقات.. إليكم المعطيات الجديدة
Lebanon 24
تطور لافت في أزمة المحروقات.. إليكم المعطيات الجديدة
12:22 | 2021-09-23
23/09/2021 12:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:38 | 2021-09-24
كميات اضافية من المحروقات.. أزمة البنزين الى إنفراج مطلع الاسبوع المقبل؟
04:17 | 2021-09-24
بشرى سارة للبنانيين... لا ازمة خبز والمازوت تأمن
04:00 | 2021-09-24
ارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي بسبب شح المخزونات العالمية
03:41 | 2021-09-24
إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن أسعار السلع في متاجر السوبرماركت
03:07 | 2021-09-24
شركة "بيبلوس" الكهربائية تصدر جدولاً جديداً للتقنين.. ماذا عن التسعيرة؟
03:00 | 2021-09-24
بنك مصر يحصل على أكبر قرض في تاريخه
فيديو
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
04:00 | 2021-09-24
24/09/2021 14:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
24/09/2021 14:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
01:51 | 2021-09-23
24/09/2021 14:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact