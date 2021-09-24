إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن أسعار السلع في متاجر السوبرماركت





وأكد أن" 60 بالمئة من المنتجات انخفضت أسعارها، لكن إمكانية ارتفاعها مجددا مرتبط بعدم ثبات سعر الصرف الذي يتأثر بدوره بأزمة المحروقات والاستيراد وتفاوت أسعارها".



ولفت إلى أنّ "التكاليف التشغيلية بين التجار والسوبرماركت التي ارتفعت بنسبة 15% هي سبب إضافي لإبقاء الأسعار على حالها وعدم انخفاضها بشكل متوازي مع سعر الصرف".



‎وأوضح عز الدين أنّ التعاون قائم بين الجميع لإيجاد الحلول المناسبة، مؤكداً تشجيعه للاقتصاد الحر الخاضع لضوابط معينة كونه يشجع المنافسة وليس الموجه". جدد رئيس مجلس إدارة مجموعة غراي ماكنزي ريتايل حسان عز الدين "التزام نقابة السوبرماركت مقررات وزارة الاقتصاد والتعاون مع كافة الجهات المعنية للتوصل بأسرع وقت لصيغة أسعار تنصف الجميع قوامها سعر الصرف والتكاليف التشغيلية وتعيد للمستهلك اللبناني جزءاً من قدرته الشرائية التي تدنت بفعل الأزمة الاقتصادية".وأكد أن" 60 بالمئة من المنتجات انخفضت أسعارها، لكن إمكانية ارتفاعها مجددا مرتبط بعدم ثبات سعر الصرف الذي يتأثر بدوره بأزمة المحروقات والاستيراد وتفاوت أسعارها".ولفت إلى أنّ "التكاليف التشغيلية بين التجار والسوبرماركت التي ارتفعت بنسبة 15% هي سبب إضافي لإبقاء الأسعار على حالها وعدم انخفاضها بشكل متوازي مع سعر الصرف".‎وأوضح عز الدين أنّ التعاون قائم بين الجميع لإيجاد الحلول المناسبة، مؤكداً تشجيعه للاقتصاد الحر الخاضع لضوابط معينة كونه يشجع المنافسة وليس الموجه".

ومع هذا، فقد عوّل عز الدين على "الدور الايجابي الذي تلعبه الحكومة على هذا الصعيد لا سيما وزارة الاقتصاد والوزير أمين سلام الذي يبذل الجهود الممكنة كافة لدعم القطاع الذي يواجه الكثير من التحديات بسب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وعدم ثبات سعر الصرف".