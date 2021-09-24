بشرى سارة للبنانيين... لا ازمة خبز والمازوت تأمن

اعلن نقيب الافران في لبنان طوني سيف في حديث لصوت كل لبنان 93.3 عن بشرى سارة للبنانيين، لافتا الى ان "لا ازمة خبز والمازوت تأمن للمطاحن وخلال يومين سيتم تحديد سعر ربطة الخبز على ضوء ما سيبلغه سعر صفيحة المازوت ".وعن الارتفاع المرتقب في سعر ربطة الخبز مع رفع الدعم عن المحروقات، اكد سيف انه "لن يكون هناك ارتفاع جنوني في سعر ربطة الخبز وهو سيتراوح بين 500 و1000 ليرة للربط".