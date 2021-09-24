مصر تتلقى 7.25 مليار دولار طلبات اكتتاب في سندات

ر طلبات اكتتاب بقيمة 7.25 مليار دولار في السندات الدولارية التي قامت بتسويقها، فيما ينتظر ألا تبيع البلاد أكثر من 3 مليارات دولار على ثلاثة شرائح بآجال مختلفة.وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" انخفاضاً في العائد على السندات بآجالها الثلاثة، مع تزايد الطلب.ستصدر القاهرة سنداتها المقوَّمة بالدولار للمرة الثانية لهذا العام، يوم الخميس، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موعد تقليص التحفيز النقدي.قال مصدران مطَّلعان، إنَّ الحكومة عيَّنت بنوكاً، من بينها: "جيه بي مورغان تشيس"، و"سيتي غروب"، و"اتش اس بي سي"، و"بنك أبوظبي الأول" لإدارة الصفقة، وتهدف إلى جمع 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.إغراء فئة جديدةلجأت مصر إلى الأسواق الدولية لجمع 3.8 مليار دولار من بيع سندات مقوَّمة بالدولار في وقت سابق من هذا العام. فقد أصدرت في فبراير أوراقاً مالية على 3 شرائح تُستَحق في 5، و10، و40 عاماً، بعائد بلغ 3.875٪، و 5.875٪، و 7.5٪ على الترتيب، في حين تراوح السعر المبدئي من 4.25٪ على الشريحة الأقصر إلى 7.875٪ للشريحة الأطول.كما باعت 750 مليون دولار من السندات الخضراء العام الماضي. وبحسب المجموعة المالية "هيرميس"؛ تتراوح احتياجات التمويل الخارجي للبلاد للسنة المالية المنتهية في يونيو بين 5 مليارات، و7 مليارات دولار.وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد أفصح في بداية العام أنَّ بلاده تخطط لإغراء فئة جديدة من المستثمرين من خلال إصدار أوَّل سندات مصرية بالسعر العائم. كما تخطط مصر أيضاً لإصدار صكوك إسلامية سيادية لأوَّل مرة في البلاد خلال عام 2021.