إقتصاد

ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
24-09-2021 | 09:40
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يتم التداول عصر اليوم الجمعة في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين  15900 - 15950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما كان يتم التداول صباح الجمعة في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين  15850 - 15900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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