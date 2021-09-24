ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

يتم التداول عصر اليوم الجمعة في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 15900 - 15950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول صباح الجمعة في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 15850 - 15900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.