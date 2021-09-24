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إقتصاد
ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
24-09-2021
|
09:40
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يتم التداول عصر اليوم الجمعة في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 15900 - 15950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
بينما كان يتم التداول صباح الجمعة في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 15850 - 15900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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