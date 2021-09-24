دولار السوق الموازية يرتفع

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة ارتفاعاً، إذ تراوح ما بين 16000 و16100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 15700 و 15750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.