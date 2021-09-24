إقتصاد

دولار السوق الموازية يرتفع

Lebanon 24
24-09-2021 | 14:16
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة ارتفاعاً، إذ تراوح ما بين 16000 و16100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 15700 و 15750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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