27
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات
Lebanon 24
25-09-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، لتبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات، الجمعة، إذ أجبرت اضطرابات في الإنتاج العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.09 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتا أو 0.9 بالمئة، ليبلغ سعر التسوية 73.98 دولار.
وهذا هو أعلى إغلاق لبرنت منذ تشرين الاول 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو 2021، وكلاهما مرتفع لليوم الثاني على التوالي.
وكان هذا هو الأسبوع الثالث من المكاسب لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط، بسبب تعطل الإنتاج في ساحل الخليج الأميركي بفعل الإعصار أيدا في أواخر أغسطس.
وقالت لويز ديكسون، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي: "مع اتجاه أسعار النفط لإتمام أسبوع آخر من المكاسب، تضع السوق في اعتبارها تأثيرا طويل الأمد لاضطرابات الإمدادات والسحب المحتمل من المخزونات الذي سيكون ضروريا لتلبية طلب المصافي".
وأضافت شركات الطاقة في الولايات المتحدة عشر منصات حفر للتنقيب عن النفط هذا الأسبوع، مما رفع عدد منصات النفط والغاز للشهر الرابع عشر على التوالي.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
11:39 | 2021-09-24
24/09/2021 11:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الأخير من أيلول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الأخير من أيلول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
03:30 | 2021-09-24
24/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً
Lebanon 24
معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً
12:18 | 2021-09-24
24/09/2021 12:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عرضٌ إيراني جديد بشأن لبنان.. هذا ما كشفه مسؤول رفيع المستوى
Lebanon 24
عرضٌ إيراني جديد بشأن لبنان.. هذا ما كشفه مسؤول رفيع المستوى
12:31 | 2021-09-24
24/09/2021 12:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع
14:16 | 2021-09-24
24/09/2021 02:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:56 | 2021-09-25
هذا ما قاله البراكس عن رفع الدعم عن البنزين
02:00 | 2021-09-25
دولار السوق الموازية يفتتح على هذا السعر صباحا... كم بلغ؟
23:10 | 2021-09-24
سعر ربطة الخبز سيرتفع قرابة الألف ليرة
22:35 | 2021-09-24
تمويل البطاقة التمويلية يؤخّر اطلاقها
22:28 | 2021-09-24
لبنان على مشارف العتمة الشاملة؟
14:16 | 2021-09-24
دولار السوق الموازية يرتفع
فيديو
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
25/09/2021 10:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
04:00 | 2021-09-24
25/09/2021 10:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
25/09/2021 10:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact