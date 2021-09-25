دولار السوق الموازية يفتتح على هذا السعر صباحا... كم بلغ؟

ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف، وسجّل صباح اليوم 16100 - 16150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية أقفل مساء أمس، على سعر تراوح ما بين 16000 - 16100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.