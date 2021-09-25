إقتصاد

صناديق الثروة في أبوظبي تدرس استثمار المليارات في تركيا

Lebanon 24
25-09-2021 | 10:00
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تتجول صناديق الثروة التابعة لإمارة أبوظبي في تركيا لاستكشاف أهداف لاستثمارات بمليارات الدولارات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص إن المحادثات بين الصناديق من العاصمة الإماراتية والشركات في تركيا مستمرة منذ شهور. وسبق الاهتمام إجراء محادثة هاتفية انفراجة في أغسطس بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط مؤشرات متزايدة على تحسن العلاقات.

تقدم مناقشات الاستثمار دليلاً آخر على حدوث تحوّل في العلاقات بين البلدين اللذين كانا على خلاف طوال العقد الماضي حول كل شيء من الحركات الإسلامية إلى الصراعات في سوريا وليبيا. وقد تؤدي الصفقات المحتملة إلى إحياء خط استثماري تعثر وسط توترات طويلة الأمد ناجمة عن دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية محظورة في الإمارات العربية المتحدة. ووصلت العلاقات إلى الحضيض في عام 2016، عندما اتهمت وسائل الإعلام الحكومية التركية الإمارات بدعم محاولة انقلاب ضد أردوغان.

من بين الصناديق التي تتطلع إلى الاستثمارات التركية في الأسابيع الأخيرة، جهاز أبوظبي للاستثمار (إديا) أكبر صندوق ثروة في الإمارة والذي جمع أصولاً تقدر بنحو 686 مليار دولار، والقابضة ADQ، وفقاً لثلاثة أشخاص. وقال أحدهم إن ADQ وحدها تدرس إنفاق ما يصل إلى مليار دولار على أهداف في الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية. مع أصول تقدر بنحو 110 مليارات دولار، تعتبر ADQ ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في الإمارة بعد جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى ADQ للتعليق، في حين رفض جهاز أبوظبي للاستثمار، ومكتب الاستثمار التابع للحكومة التركية التعليق.

"العالمية القابضة" بأبوظبي تخطط لصفقات استحواذ على شركات تركية

مزيد من الاهتمام
قالت الشركة الدولية القابضة (آي إتش سي)، ثاني أكبر شركة مدرجة في الإمارات العربية المتحدة، إنها تقيم فرص الاستثمار في قطاعي الرعاية الصحية والصناعة. وقال المتحدث باسم الشركة إن "تركيا تمتلك واحدة من أهم مرافق معالجة الأغذية، والتي يمكن أن تكون فرصة استثمارية كبيرة لنا".

وهناك صندوق آخر يبحث في تركيا هو "شيميرا للاستثمار"، وهي شركة استثمار خاصة جزء من مجموعة "رويال" في أبوظبي، والتي قد تخصص ما يصل إلى مليار دولار، وفقاً لشخص مطلع على المحادثات.

تركيا تستعد للانتعاش الاقتصادي بأعلى وتيرة منذ 22 عاماً

وجاءت مكالمة الشهر الماضي بين الشيخ محمد وأردوغان عقب اجتماع مفاجئ في أغسطس بين أردوغان ومستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. ويرأس الشيخ طحون مجلس إدارة ADQ و"آي إتش سي" و"مجموعة رويال".

في الوقت الحالي، يتمثل أكبر استثمار للإمارات في تركيا في استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 2.75 مليار دولار على "دينيسبانك" (Denizbank) في إسطنبول من "سبيربنك" (Sberbank) الروسي في عام 2019.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة "أرامكس" -شركة لوجستية مقرها دبي اشترت فيها ADQ حصة بنحو 22% العام الماضي- إنها تجري محادثات مع "إم إن جي كارغو" (MNG Kargo) بشأن الاستحواذ على شركة التوصيل التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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