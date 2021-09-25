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إقتصاد
كم بلغ سعر الدولار عصرًا؟
Lebanon 24
25-09-2021
|
10:26
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم السبت 25 أيلول 2021 بين 16175 و 16225 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً بين 16200 و16250 ليرة ليرة لبنانية للدولار.
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