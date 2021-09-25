كم بلغ سعر الدولار عصرًا؟

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم السبت 25 أيلول 2021 بين 16175 و 16225 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً بين 16200 و16250 ليرة ليرة لبنانية للدولار.