24
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بوشكيان: هدفنا كوزارة التأسيس لقطاع صناعي واعد
Lebanon 24
25-09-2021
|
13:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن "لبنان قادر على استعادة عافيته، بفضل قدرات أبنائه في الوطن والمهجر ومساعدة الدول الصديقة التي أعلن قادتها التزامهم بعدم ترك لبنان". لافتا إلى أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى باريس واجتماعه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هما مؤشران مهمان لدعم لبنان على طريق نهوضه من محنته وأزمته".
ودعا اللبنانيين إلى اعطاء الحكومة الفرصة، قائلا أمام زواره اليوم في دارته في كسارة: "نحن كمسؤولين انطلقنا من الناس وهمومهم، ولسنا بعيدين عنها، وإنما نعيشها يوميا من خلال التصاقنا بالقاعدة الشعبية ومراجعتهم ونتحسس الضيق الذي يعيشه أبناؤنا ونسعى قدر الامكانات إلى تلبية مطالبهم في أمور وظيفية واجتماعية وطبية وتربوية. هدفنا كوزارة صناعة، التأسيس لقطاع صناعي واعد للمستقبل وبيئة حاضنة للاستثمارات الصناعية في مجالات قائمة وجديدة ذات قيمة مضافة، تؤمن فرص العمل وتصدر المنتجات التكنولوجية والمعرفية والبرمجيات لنسترد مقابلها الدولارات والعملات الصعبة التي يحتاج إليها قطاع الأعمال في لبنان، وبذلك تخف نسبة الدولرة ويعود النمو التدريجي إلى الاقتصاد ونخرج من الركود والانكماش. هذا الأمر ليس بالأمر الصعب. إنما يحتاج تحقيقه إلى الثقة وإلى الايمان. وهما عاملان يتسم بهما اللبنانيون."
وكان الوزير بوشكيان استقبل على التوالي رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب ونائب الرئيس انطوان الأشقر، رئيسي بلديتي قب الياس والمريجات جهاد المعلم وجمال مشعلاني، وفدا من حزب الاتحاد السرياني، لجنة سيدات كنيسة غريغوريس المنور للأرمن الأرثوذكس في زحلة، ووفودا وشخصيات صناعية وبلدية.
تابع
الأكثر قراءة
أبراج لا تقع في الحب بسهولة ... هل برجك منها؟
Lebanon 24
أبراج لا تقع في الحب بسهولة ... هل برجك منها؟
00:17 | 2021-09-25
25/09/2021 12:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن أزمة البنزين.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن أزمة البنزين.. إليكم آخر المعطيات
12:12 | 2021-09-25
25/09/2021 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
20 ساعة حصة هذه المناطق بالكهرباء.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
20 ساعة حصة هذه المناطق بالكهرباء.. تعرفوا عليها
13:00 | 2021-09-25
25/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خوف" بسبب الدولار.. حقائق خطيرة عن السوق الموازية
Lebanon 24
"خوف" بسبب الدولار.. حقائق خطيرة عن السوق الموازية
11:08 | 2021-09-25
25/09/2021 11:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون لن يترك لبنان و"هدية مميزة" تلقاها من ميقاتي
Lebanon 24
ماكرون لن يترك لبنان و"هدية مميزة" تلقاها من ميقاتي
01:00 | 2021-09-25
25/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:12 | 2021-09-25
خبرٌ سار بشأن أزمة البنزين.. إليكم آخر المعطيات
15:48 | 2021-09-25
بعد ضربة الصين.. كيف سيتأثر المستثمرون في العملات الرقمية؟
14:44 | 2021-09-25
ارتفاع طفيف في سعر الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
14:00 | 2021-09-25
"نايكي" تخفض توقعات الإيرادات بسبب إغلاق مصانعها في فيتنام
12:00 | 2021-09-25
الصين تحظر العملات المشفرة
11:08 | 2021-09-25
"خوف" بسبب الدولار.. حقائق خطيرة عن السوق الموازية
فيديو
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
08:00 | 2021-09-25
26/09/2021 03:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
26/09/2021 03:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
04:00 | 2021-09-24
26/09/2021 03:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact