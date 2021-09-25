إقتصاد

ارتفاع طفيف في سعر الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

Lebanon 24
25-09-2021 | 14:44
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ارتفاعاً ليسجل 16300 ليرة للبيع و 16400 ليرة للشراء.

وكان قد سجل بعد الظهر، 16150 ليرة للبيع و 16200 ليرة للشراء.
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الدولار

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