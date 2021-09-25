ارتفاع طفيف في سعر الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ارتفاعاً ليسجل 16300 ليرة للبيع و 16400 ليرة للشراء.



وكان قد سجل بعد الظهر، 16150 ليرة للبيع و 16200 ليرة للشراء.