الصين تطلق مشروعا ضخما لتوليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر

أطلقت هيئة صناعة الهيدروجين الصينية حملة ضخمة للسعي لإنتاج 100 غيغاواط من الكهرباء باستخدام الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، بحسب ما ذكر موقع " rechargenews" الاقتصادي.



وعلى الرغم من أن المبادرة لا تزال تفتقر إلى التفاصيل المؤكدة والتكاليف المحتملة لمثل هذا المشروع واسع النطاق، فإنها نجحت في وضع خطة لإنتاج 100 غيغاواط من قدرة التوليد القائمة على الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، ومضاعفة ذلك بحلول عام 2060.