دولار السوق الموازية يسجل ارتفاعاً.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً

يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 16350 - 16400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول صباح الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 16250 - 16300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.