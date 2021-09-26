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إقتصاد
دولار السوق الموازية يسجل ارتفاعاً.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
26-09-2021
|
09:50
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يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 16350 - 16400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
بينما كان يتم التداول صباح الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 16250 - 16300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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