تراحع طفيف في سعر الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 16300 و16350 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن سجّل صباحاً ما بين 16350 و16400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.