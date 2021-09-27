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إقتصاد
تعاون بين بريطانيا والمغرب لمدّ أطول كابل كهربائي بحري في العالم
Lebanon 24
27-09-2021
|
01:00
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تستعد بريطانيا والمغرب لمدّ أطول كابل كهربائي عبر البحر في العالم بطول 3800 كيلومتر وبكلفة قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني، حسب صحيفة "هسبريس" المغربية.
والغرض من المشروع تزويد بريطانيا بـ"الطاقة النظيفة" حيث من المتوقع أن يوصل هذا الكابل التيار الكهربائي المولّد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب إلى بريطانيا بما يسد حاجة أكثر من 7 ملايين منزل.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة المكلفة بالمشروع ديف لويس أنه "تم جمع 800 مليون جنيه إسترليني لبناء ثلاث منشآت إنتاج في المملكة المتحدة للكابلات الكهربائية المستخدمة في مزارع الرياح البحرية وعبر البحر".
وقال لويس لـ"فايننشال تايمز": "لقد أمنا مع الحكومة المغربية مساحة تبلغ حوالي 1500 كيلومتر مربع، وعلى تلك الأرض سننشئ مزرعة شمسية ومزرعة رياح وبطاريات ستنتج مجتمعة حوالي 10.5 غيغاواط من الطاقة".
ويهدف المشروع إلى إنتاج طاقة نظيفة في المغرب على مدار الساعة، من الشمس أثناء النهار ومن الريح ليلا.
من جهته قال توم إدواردز، أحد كبار المصممين في شركة استشارات الطاقة "كورنوال إنسايت" إن "استيراد الكهرباء من المغرب إلى المملكة المتحدة قد لا يكون منافسا من حيث التكلفة بحلول الوقت الذي يبدأ فيه العمل بسبب انخفاض تكلفة طاقة الرياح".
وأضاف أن "التحدي الرئيسي لمشروع مثل هذا هو التكلفة وخطر التأخير والتجاوز أو الاضطرار إلى تغيير المسار عند مد الكابل عبر البحر".
المصدر: روسيا اليوم
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