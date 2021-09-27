إقتصاد

"غولدمان ساكس" تتوقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 90 دولاراً

Lebanon 24
27-09-2021 | 13:00
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رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دولاراً للبرميل من 80 دولاراً بعد تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، وأثر إعصار آيدا على الإمدادات العالمية.
واقتربت العقود الآجلة لمزيج برنت من أعلى مستوياتها في 3 أعوام في الأسبوع الماضي، إذ دفعت اضطرابات الإنتاج على مستوى العالم الشركات لسحب كميات كبيرة من مخزوناتها من الخام.
وارتفع تداول الخام إلى 79.19 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.08 دولاراً للبرميل.
وقال غولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 26 سبتمبر(أيلول) الجاري: "لدينا منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعاتنا مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من توقعاتنا السابقة ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعاتنا السابقة".
وفي توقعاته لعام 2022 خفض البنك متوسط توقعاته للربعين الثاني والرابع إلى 80 دولاراً من 85 دولاراً للبرميل، آخذاً في الاعتبار احتمال التوصل إلى اتفاق نووي أمريكي إيراني بحلول نيسان المقبل.
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