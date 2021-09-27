كم بلغت خسائر السياحة في فلسطين بسبب كورونا؟

قال تقرير فلسطيني رسمي اليوم الإثنين، إن خسائر القطاع السياحي في الأراضي الفلسطينية تجاوزت 1 مليار دولار بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

وذكر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة والآثار بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يصادف اليوم، أن خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين في 2020 بلغت 1.021 مليار دولار بعد تراجع إنفاقها 68% بالمقارنة مع 2019 بسبب كورونا.

وأوضح التقرير أن أداء القطاع السياحي في فلسطين يواصل انخفاضه بسبب أزمة كورونا، خاصة في محافظة بيت لحم التي تستقبل سنوياً ما يزيد عن 60% من إجمالي نزلاء الفنادق والزوار الوافدين إلى الضفة الغربية.

وأشار إلى أن عدد نزلاء الفنادق في النصف الأول من العام الجاري في الضفة الغربية 58.765 بلغ نزيلاً، فيما لم تسجل في محافظة بيت لحم أي إقامة لنزيل فندقي هذه الفترة، ما يجعلها الأكثر تضرراً بين المحافظات الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فإن 77.2% من نزلاء الفنادق في الضفة الغربية من العرب المقيمين في إسرائيل، و 22.5% نزلاء محليون، وفقط 0.3% نزلاء وافدين من خارج الأراضي الفلسطينية.