"المركزي الصيني" يضخ 15 مليار دولار في النظام المصرفي

ضخ البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين 100 مليار يوان، ما يعادل 15.48 مليار دولار في النظام المصرفي، في إشارة إلى سعي السلطات الصينية لتجنب أزمة سيولة في القطاع في ظل الزيادة الموسمية للطلب على القروض، وأزمة ديون شركة العقارات العملاقة إيفرغراند.

وأعلن بنك الشعب الصيني ضخ 100 مليار يوان عبر اتفاقيات إعادة شراء عكسي مدتها 14 يوماً، وهي أكبر سيولة يضخها البنك بهذه الطريقة منذ شباط الماضي.

وهذه ثاني مرة يضخ فيها البنك المركزي سيولة بأكثر من 10 مليارات يوان في يوم واحد منذ بداية الشهر الجاري.

ويتزامن ذلك أزمة شركة التطوير العقاري العملاقة إيفرغراند التي تمثل خطراً على النظام المصرفي الصيني باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المدينة في العالم.