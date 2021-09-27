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إقتصاد
دولار السوق الموازية ينخفض... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
27-09-2021
|
14:01
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 16240 - 16290 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح عصرا، ما بين 16275 - 16325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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