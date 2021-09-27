دولار السوق الموازية ينخفض... هذه تسعيرته المسائية

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 16240 - 16290 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح عصرا، ما بين 16275 - 16325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.