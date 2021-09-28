بحلول 2030.. خطة عملاقة لشركة فورد في عالم السيارات الكهربائية

أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات الأميركية، الإثنين، أنها تخطط لاستثمار 11.4 مليار دولار في إنتاج السيارات الكهربائية، وبناء أربعة مصانع جديدة ستخلق 11 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2025.وقالت الشركة في بيان إنها ستبني المصانع الجديدة في ولايتي كنتاكي وتينيسي.وسوف تستثمر فورد سبعة مليارات دولار، وستقوم شريكتها الكورية الجنوبية "أس كيه إنوفيشن" بطرح المبلغ المتبقي.وقالت فورد إنه سيكون "أكبر مجمع إنتاج سيارات وأكثرها تقدما وكفاءة في تاريخ الشركة الممتد 118 عاما"، وسيضع الشركة في طليعة تحول البلاد إلى السيارات الكهربائية.وذكر البيان أن "هذا الاستثمار يدعم هدف الشركة على المدى الطويل لإنشاء نظام بيئي صناعي أميركي مستدام، وتسريع تقدمها نحو تحقيق حيادية الكربون، مدعومة بأهداف علمية تتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ".وتتوقع الشركة أن تكون ما بين 40 و50 في المئة من سياراتها العالمية كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، وفقًا للبيان.جاء هذا الإعلان وسط طلب قوي على سيارة بيك آب F-150 Lightning الجديدة للشركة والموديلات الكهربائية الأخرى مثل E-Transit وMustang Mach-E.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيم فارلي،: "نحن نتحرك الآن لتقديم سيارات كهربائية متطورة للكثيرين وليس للقلة".