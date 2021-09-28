إقتصاد

النفط يقفز فوق 80 دولاراً وسط شح طاقة يهز الأسواق

Lebanon 24
28-09-2021 | 01:00
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تجاوز سعر خام برنت القياسي العالمي 80 دولارًا للبرميل، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على أن الطلب يتقدم قبل العرض، مما يؤدي إلى استنفاد المخزونات وسط أزمة طاقة عالمية.

ارتفع خام القياس العالمي لليوم السادس على التوالي، ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، بينما وسع خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه، متخطياً 76 دولاراً.

وجاء الارتفاع الأخير في أسعار النفط وسط موجة من توقعات الأسعار الصعودية من البنوك والمتداولين، ومكاسب أخرى في الغاز الطبيعي، وتكهنات بأن صناعة الطاقة لا تستثمر بما يكفي في الوقود الأحفوري للحفاظ على الإمدادات عند المستويات الحالية.
ارتفع النفط هذا العام، حيث ساعد طرح لقاحات لمكافحة الوباء في رفع الطلب على الطاقة، مما أدى إلى انخفاض المخزونات الأميركية. وأدت الزيادة الهائلة في أسعار الغاز الطبيعي إلى إذكاء الرهانات على أن النفط الخام سيستفيد من امتداد الطلب بينما يبحث المستخدمون عن بدائل.

وبينما زاد الطلب العالمي، خففت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، قيود الإمداد بحذر شديد. وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، ستصدر أوبك تقرير آفاق النفط العالمي، الذي سيوضح بالتفصيل وجهات نظر المجموعة
المصدر: العربية
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